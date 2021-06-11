قصف متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا في ريف إدلب

ونفذ مرتزقة ما يسمى بـ "غرفة عمليات الفتح المبين"، اليوم الجمعة، قصفًا صاروخيًّا على مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق في حزارين بريف إدلب الجنوبي، ومحور جورين في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق أماكن في الفطيرة وسفوهن وأطراف البارة وكفرعويد وبينين وفيلفل في ريف إدلب الجنوبي، وأماكن أخرى في سهل الغاب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكانت قوات حكومة دمشق استهدفت، أمس الخميس، بصاروخ موجه سيارة تابعة لمرتزقة تركيا أدت لمقتل 5 منهم بينهم المتحدث الرسمي باسم الجناح العسكري ومسؤول الإعلام العسكري لمرتزقة هيئة تحرير الشام في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)