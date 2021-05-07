قصف متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا في ريف إدلب

وجاء الاستهداف بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وصباح اليوم، إذ نفذت قوات حكومة دمشق قصفًا صاروخيًّا عنيفًا على كل من الفطيرة وشنان وسرجة وفليفل وبينين في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في حين استهدفت مرتزقة تركيا بقذائف صاروخية مواقع الأولى على محور حزارين في ريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان نشطاء المرصد قد أفادوا، يوم أمس، أن قوات حكومة دمشق استهدفت بصاروخ موجه سيارة مدنية أثناء مرورها على الطريق الزراعي بين قريتي معارة النعسان وكتيان شرق بلدة تفتناز في ريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أدى إلى مقتل مواطنة، وإصابة ثلاثة آخرين ممن كانوا ضمن السيارة.

كما قتل، صباح أمس، مرتزق من فصيل "جيش الأحرار" وأُصيب ثلاثة آخرون، جراء سقوط قذيفة صاروخية مصدرها قوات حكومة دمشق، على إحدى نقاطهم العسكرية، على محور معارة النعسان شمال إدلب.

(د ع)