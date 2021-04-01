قصف متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا في ريف إدلب

وتبادلت قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا قصفًا صاروخيًّا، فجر اليوم الخميس، في محاور البارة وبينين والفطيرة وكنصفرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي.

على صعيدٍ متصل، استهدفت قوات حكومة دمشق بالرشاشات الثقيلة، بعد منتصف الليل، أماكن في محيط قليدين والعنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة، وسط تحليق متواصل لطائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا وشهدت أجواء إدلب، أمس، تحليقًا لطائرات الاستطلاع بشكلٍ مكثف، بالتزامن مع استهداف قوات حكومة دمشق لمناطق في محيط مجدليا جنوب شرق إدلب، ومناطق أخرى في الفطيرة وسفوهن وأطراف كنصفرة والبارة في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)