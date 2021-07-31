قصف متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا في ريف حلب وجبل الزاوية

ونفذت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم السبت، قصفاً صاروخيّاً على مناطق في قرية كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي، ليرد مرتزقة تركيا بقصف مماثل على مواقع الأولى في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، شهدت محاور جبل الزاوية الشرقية بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، قصفاً واستهدافات متبادلة بين مرتزقة تركيا الموجودين في المنطقة من جهة، وقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من جهة أخرى، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وكانت قوات حكومة دمشق قد نفذت أمس، قصفاً صاروخيّاً طال مناطق في قرية زيزون بريف حماة الشمالي الغربي، ومناطق أخرى في محيط الأتارب بريف حلب الغربي، ما أدى لأضرار مادية.

(د ع)