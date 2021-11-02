قصف متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا في ريف حلب

وشهد ريف حلب الغربي وتحديدًا محاور ميزناز وكفرنوران، بعد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، تجدد القصف والاستهدافات المتبادلة والمكثفة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين قصفت قوات حكومة دمشق أماكن في سفوهن والفطيرة وبينين وفليفل ضمن الريف الجنوبي لإدلب، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء إدلب.

وشهد محوري كفرعمة وتقاد في ريف حلب الغربي، مساء أمس، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بشكل مكثف وعنيف، بين قوات حكومة دمشق من جهة ومرتزقة تركيا من جهة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية.

(د ع)