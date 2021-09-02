قصف متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا في أرياف إدلب وحماة واللاذقية

وشهدت بلدات في ريفي إدلب واللاذقية صباح اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق طالت مناطق في حرش بينين وكنصفرة والفطيرة في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصفت مرتزقة تركيا مواقع لقوات حكومة دمشق في الجيد والبحصة وجورين والرصيف في ريف حماة الغربي، ومحور الدار الكبيرة في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان مرتزقة "تحرير الشام" قد استهدفوا يوم أمس، بأكثر من 50 قذيفة وصاروخ مناطق في شطحة وجورين وناعورة جورين وميرزا الخاضعة جميعها لسيطرة قوات حكومة دمشق في ريف حماة الغربي، وذلك رداً على القصف الجوي الروسي الذي جرى صباح أمس على معسكر تابع لهم في ريف إدلب الغربي.

وتسببت القذائف الصاروخية بمقتل طفلة وسقوط أكثر من 7 جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لحدوث أضرار مادية.

(د ع)