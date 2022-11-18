شهدت منطقة "خفض التصعيد" قصفاً متبادلاً بقذائف الهاون، بين مرتزقة "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق، على محور كبانة في جبل الأكراد شمال اللاذقية.

على صعيد متصل، استهدف مرتزقة "الفتح المبين" بعد منتصف الليل بالصواريخ قريتي الدار الكبيرة وكرسعة جنوب إدلب، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما شهد محيط قرية الوساطة في ريف حلب الغربي قصفاً مدفعياً من قبل قوات حكومة دمشق، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي في سماء المنطقة.

وأصيب أمس الخميس 5 أطفال بجروح متفاوتة؛ نتيجة قصف قوات حكومة دمشق المتمركزة في "الفوج 46"، محيط مدينة الأتارب بريف حلب، فيما قصف مرتزقة "الفتح المبين" تجمعات قوات حكومة دمشق في قرية العمقية بريف حماة.

(د ع)