وشهدت مناطق في الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، فجر اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة محور المشاريع بسهل الغاب ضمن ريف حماة الشمالي الغربي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، استهدفت مرتزقة تركيا مواقع لقوات حكومة دمشق على محاور التماس بريف حلب الغربي، بالقذائف الصاروخية، كذلك قصفت مرتزقة "الفتح المبين" مواقع لقوات لحكومة دمشق في الملاجة وحزارين جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأمس الأربعاء، قصفت قوات حكومة دمشق، بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة قريتي كفرتعال وتديل غرب حلب.

(د ع)