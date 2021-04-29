رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، قصفًا صاروخيًّا متبادلًا، بين قوات حكومة دمشق من جانب ومرتزقة تركيا من جانبٍ آخر، على محاور التّماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

كما استهدفت مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين"، بقذائف المدفعية مواقع لقوات حكومة دمشق في محور جدرايا بريف حلب الغربي، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

هذا وقصفت قوات حكومة دمشق المتمركزة في ريف حلب الغربي، أمس، محاور التّماس مع المرتزقة في منطقة معارة النعسان أقصى ريف إدلب الشمالي عند الحدود الإدارية مع ريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

(ش ع)