ونفذت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، قصفًا صاروخيًّا عنيفًا على مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، ومحيط العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة.

كما شهدت عدة مواقع لقوات حكومة دمشق قصفًا صاروخيًّا نفذته مرتزقة تركيا في محور كنسبا بريف اللاذقية الشمالي، دون معلوماتٍ عن خسائر بشرية، وسط تحليقٍ متواصل لطائرات روسية في أجواء المنطقة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا وجددت قوات حكومة دمشق، أمس، من قصفها الصاروخي بعد منتصف الليل، على المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، واستهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية، محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وبينين وفليفل وأطراف البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى محاور التّماس في سهل الغاب شمال غرب حماة.

(د ع)