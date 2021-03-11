واستهدفت قوات حكومة دمشق بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس وصباح اليوم أماكن في الفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة وسفوهن وبينين وفليفل بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

في حين قصفت مرتزقة تركيا مواقع قوات حكومة دمشق على جبهات التّماس في جبل الزاوية جنوب إدلب أيضًا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن المرتزقة استهدفوا بالمدفعية الثقيلة والصواريخ مواقع قوات حكومة دمشق في محيط مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

كما قصفت قوات حكومة دمشق المتمركزة في سهل الغاب، قرى وبلدات كفرعويد وسفوهن ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي في ريف حماة الغربي.

(ش ع)