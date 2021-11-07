قصف متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في جبل الزاوية

وتبادلت قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من جانب، ومرتزقة "الفتح المبين" التابعة لتركيا من جانب آخر، القصف، على المحاور الجنوبية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسط استهدافات متبادلة أيضاً بالرشاشات الثقيلة إلى جانب القذائف الصاروخية، وفق ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدف مرتزقة الاحتلال التركي، أمس، بالمدفعية والصواريخ مواقع قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها في محيط ناحية جورين في سهل الغاب شمال غرب حماة، فيما قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة قرية العنكاوي في سهل الغاب.

(د ع)