قصف متبادل بين قوات حكومة دمشق والمرتزقة في ريف اللاذقية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتحليق طيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي وجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

تزامن ذلك، مع قصف بري متبادل على محور كبانة في جبل الأكراد في ريف اللاذقية، بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، كما قصفت الأخيرة أماكن في الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن إصابات إلى الآن.

المرصد السوري أشار أمس، إلى مقتل عنصر وإصابة آخر من مرتزقة "الفرقة الساحلية"، نتيجة استهدافهما من قبل قناصي قوات حكومة دمشق، على محور التفاحية قرب الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب واللاذقية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق أمس أيضاً، مقتل ضابط وثلاثة عناصر من مرتبات “الفرقة السادسة – الفوج 35” بقوات حكومة دمشق، إثر الهجوم الذي نفذه مرتزقة "جيش النصر" التابع لمرتزقة "الجبهة الوطنية للتحرير"، على نقاط متقدمة لقوات حكومة دمشق فجر أمس السبت، في قرية الفطاطرة بسهل الغاب غرب حماة.

(ش ع)