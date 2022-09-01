قصفت قوات حكومة دمشق، بالمدفعية الثقيلة، قريتي فليفلة والريحة بجبل الزاوية في ريف إدلب، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية، في سماء جبلي الزاوية والأكراد وسهل الغاب.

كما شهد محور العمقية بسهل الغاب شمال غربي حماة، قصفاً متبادلاً بالرشاشات الثقيلة، بين مرتزقة "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، أصيب عنصران في قوات حكومة دمشق بجروح متفاوتة، نتيجة استهدافهما من قبل مرتزقة "الفتح المبين" على محور تلال كبانة شمالي اللاذقية.

وأمس الأربعاء نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً برياً على منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" حيث استهدفت بالمدفعية الثقيلة محيط بلدة كنصرة بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت محيط قريتي بسرطون والشيخ سليمان بريف حلب بقذائف الـ B9.

كما نفذت طائرة حربية روسية غارتين استهدفت محيط قرية سرجة بجبل الزاوية، ومحيط معمل الكونسروة غربي إدلب.

(د ع)