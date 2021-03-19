ووقعت استهدافات متبادلة، بالرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، بين قوات حكومة دمشق من جانب، ومرتزقة تركيا من جانبٍ آخر، على محوري العنكاوي وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة.

وعلى صعيد متصل، سقطت قذائف صاروخية أطلقتها قوات حكومة دمشق على أماكن في فليفل وبينين وسفوهن وأطراف البارة وكنصفرة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقصفت قوات حكومة دمشق، أمس، بالقذائف الصاروخية والمدفعية أماكن في البارة وكنصفرة وأطراف سفوهن والفطيرة وبينين وفليفل ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.

(ش ع)