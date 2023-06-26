قصف متبادل بين قوات دمشق ومرتزقة تركيا بريفي إدلب وحماة

استهدف مرتزقة "الفتح المبين"، صباح اليوم، بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ مواقع لقوات حكومة دمشق على محوري جورين وناعورة جورين بريف حماة الغربي، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في المقابل قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرية الرويحة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

من جهتها قالت وكالة تابعة لحكومة دمشق إن "التنظيمات الإرهابية في إدلب شمال غرب سوريا قصفت بقذائف الهاون والمسيّرات بلدة جورين ومحيطها في سهل الغاب بريف حماة وأن الأضرار اقتصرت على الماديات".

يأتي ذلك بعد يوم دامٍ من القصف والغارات الروسية التي طالت عدة مناطق بمدينة إدلب وجسر الشغور، خلف عشرات القتلى والجرحى.

وكانت وزارة الدفاع في حكومة دمشق قد أعلنت يوم أمس الأحد أن قواتها بالتعاون مع القوات الجوية الروسية، "دمرت مقار ومستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة في ريف إدلب بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسيّر وقضت على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين".

وأشارت الوزارة إلى أن "من القتلى عدداً من متزعمي المجموعات الإرهابية ومنهم عبد الكريم أبو داوود التركستاني وسيف الله أبو عبد الحق التركستاني ومصطفى شيخ الست وعبد الرحمن سعدون وأبو كرّار ومحمد سعيد نصوح ورضوان معترماوي ومحمود شيخ الحارة".

يذكر أن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" شهدت تصعيداً كبيراً منذ 21 حزيران وحتى مساء الأحد، سواءً بالقصف البري أو الطائرات الحربية الروسية من جهة، واستهدافات مرتزقة الاحتلال التركي (بالقصف البري والمسيّرات) من جهة أخرى.

وبذلك، يرتفع إلى 235 تعداد القتلى ضمن منطقة "خفض التصعيد" منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 157 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 179 شخصاً، بحسب توثيقات المرصد.

(د ع)