قصف متبادل بين قوات دمشق ومرتزقة تركيا بريفي إدلب وحماة

قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة صباح اليوم، محيط قرية السرمانية في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، وذلك عقب استهداف بصاروخ موجه نفذه مرتزقة "الفتح المبين" على مواقع عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق في محور بلدة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونفذ الطيران الحربي الروسي، أمس الجمعة، غارات جوية على مناطق في إدلب حيث يوجد مرتزقة "تحرير الشام"، وذلك للمرة الأولى منذ كانون الأول 2022، طالت بلدات في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

كما قُتل أمس الجمعة عنصر من قوات حكومة دمشق وأصيب آخر قنصاً، جراء استهداف مرتزقة "الفتح المبين"، لمواقع وتجمعات قوات حكومة دمشق في تلة الحدادة ومحور كبانة بريف اللاذقية الشمالي.

وتشهد منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي بين الحين والآخر.

(د ع)