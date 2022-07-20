قصف متبادل بين قوات دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في ريفي إدلب وحلب

شهدت مناطق في المنطقة المسماة "خفض التصعيد" فجر اليوم، قصفاً نفذته قوات حكومة دمشق، استهدف أماكن في فليفل وبينين والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

على صعيد متصل، نفذت مرتزقة "الفتح المبين" قصفاً برياً على مواقع لقوات حكومة دمشق في محور حيردركل بريف حلب الغربي، وسط معلومات عن وقوع قتلى وجرحى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الثلاثاء، نفذت حكومة دمشق قصفاً مدفعياً على قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية جنوب إدلب وقرية العنكاوي في سهل الغاب غرب حماة، تزامن ذلك مع قصف متبادل بالرشاشات الثقيلة على محور المشاريع بسهل الغاب غرب حماة، في حين شهد محور الكبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية قصفاً صاروخياً متبادلاً بين مرتزقة الاحتلال التركي وقوات حكومة دمشق.

كما شهدت أجواء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الروسية.

(د ع)