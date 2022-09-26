نفذت قوات حكومة دمشق، اليوم الإثنين، قصفاً مدفعياً استهدف محور كبانة بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، كما شهدت محور المشاريع بسهل الغاب غربي حماة استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين مرتزقة "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق.

في سياق متصل، قصف مرتزقة "الفتح المبين" بقذائف الهاون، قريتي الدار الكبيرة والملاجة بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

ويأتي ذلك وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في سماء المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الأحد، استهدف مرتزقة "الفتح المبين" بقذائف المدفعية مواقع عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق على محور البركة في منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

(د ع)