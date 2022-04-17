وجرت استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق من طرف ومرتزقة "الفتح المبين" من طرف آخر في محوري العمقية والمشاريع بسهل الغاب، شمال غرب حماة، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً على كل من سفوهن والبارة والفطيرة وبينين وفليفل في ريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد ضمن المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

وفي وقت سابق من اليوم، قتل عنصر من قوات حكومة دمشق وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة إثر الهجوم الذي شنه أحد مرتزقة الاحتلال التركي على موقع لقوات حكومة دمشق في محور السرمانية بسهل الغاب في ريف حماة.

(د ع)