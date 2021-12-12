ونفذت قوات حكومة دمشق صباح اليوم الأحد، قصفًا صاروخيًّا مستهدفة مناطق في الفطيرة وبينين وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين قصف مرتزقة “الفتح المبين” مواقع لقوات حكومة دمشق على محور كفر بطيخ في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.

واندلعت اشتباكات مساء أمس، بالرشاشات الثقيلة بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، على محور ميزناز في ريف حلب الغربي.

كما قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة، محيط قرية معارة النعسان في ريف إدلب، وكفر نوران وأورم الكبرى غرب حلب، وقرى الحميدية وقليدين والعنكاوي وخربة الناقوس والدقماق في سهل الغاب شمال غرب حماة.

في حين استهدف المرتزقة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة مواقع قوات حكومة دمشق على محوري خربة جدرايا وقرية ميزناز غرب حلب، ومحور قرية الملاجة جنوب إدلب.

(ل د)