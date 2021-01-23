قصف متبادل بين قوات الحكومة ومرتزقة تركيا في ريف اللاذقية

هذا وقُتل مرتزقاً على محاور جبل التركمان بريف اللاذقية، حسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فأن قوات حكومة دمشق نفذت قصفًا مدفعياً على محور السرمانية ومواقع محيطة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

كما قصفت قوات الحكومة المتمركزة في ريف إدلب، مواقع المرتزقة المنتشرة في قرية فليفل ومناطق أخرى في جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، صباح اليوم، قصفًا صاروخيًا متبادلًا على محاور جبل الزاوية في ريف إدلب، بين مجموعات المرتزقة من جهة، وقوات الحكومة من جهة أُخرى، حيث استهدفت القوات قرية مجدليا بريف إدلب الشرقي.

(د أ)