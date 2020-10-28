واستهدفت قوات الحكومة بالصواريخ بلدات وقرى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في حين قصف مرتزقة تركيا مواقع قوات الحكومة ضمن محاور التماس بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورصد المرصد أمس، قصفاً مدفعياً نفذته قوات الحكومة على مدينة أريحا والبارة وبليون وكفرعويد بريف إدلب، كما واستهدف المرتزقة بالقذائف الصاروخية والمدفعية مواقع قوات الحكومة في أكثر من 40 موقعاً في أرياف حلب وإدلب وحماة واللاذقية.

ووثّق المرصد السوري مقتل 15 عنصراً من قوات الحكومة على خلفية قصف أمس، توزّعوا على النحو التالي: 3 في سراقب شرقي إدلب و4 في محاور جبال اللاذقية و3 في ريف حماة واثنان في حلب، و3 على محور كفرنبل.

كما قُتل مرتزق بقصف نفذته قوات الحكومة على محاور مدينة سراقب.

(ش ع)