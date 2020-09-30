وقصفت قوات الحكومة صباح اليوم، مناطق في الزيارة وتل واسط بسهل الغاب شمال غربي حماة، والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، في حين دارت اشتباكات بين قوات الحكومة من طرف، ومرتزقة تركيا من طرفٍ آخر، على محور الهباطة بريف حلب الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتمكنت مرتزقة "الجبهة الوطنية" من التصدي لمحاولة تسلل وزرع ألغام متقدمة لقوات الحكومة على محور الأربيخ شرق بلدة تفتناز في ريف إدلب، تزامناً مع استهدافات متبادلة بينهما بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وعلى صعيدٍ متصل، قصفت قوات الحكومة بلدة كنصفرة والفطيرة وكفرعويد وسفوهن بجبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي حيث استهدفت المرتزقة بالمدفعية الثقيلة، تجمعات قوات الحكومة في محيط قريتي البحصة وبيت حسنو في سهل الغاب، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف المسلحين الموالين لقوات الحكومة في تلك المنطقة.

(ش ع)