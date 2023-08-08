قصف متبادل بين مرتزقة الفتح المبين وقوات حكومة دمشق شمال اللاذقية

استهدف مرتزقة غرفة عمليات "الفتح المبين" بقذائف الهاون، مواقع لقوات حكومة دمشق في محور جبل أبو علي بريف اللاذقية الشمالي، وسط قصف متبادل بين الطرفين على محاور كبانة في جبل الأكراد، حسب ما نقله المرصد السوري.

وشهد محور المشاريع في سهل الغاب شمال غرب حماة، استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة "الفتح المبين".

في حين قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي المحتل، دون معلومات عن خسائر بشرية.

كذلك، تعرضت مواقع في القصر وكفر عمة في ريف حلب الغربي، لقصف من قبل قوات حكومة دمشق، دون ورود معلومات عن إصابات.

وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى ارتفاع تعداد قتلى وجرحى قوات حكومة دمشق في أقل من 24 ساعة إلى 14 على يد الفصائل في ريف اللاذقية الشمالي.

(س ع)