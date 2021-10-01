قصف متبادل بين حكومة دمشق وقوات الاحتلال التركي في ريف إدلب

وشهدت مناطق متفرقة من الريف الإدلبي، قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته قوات حكومة دمشق منذ ساعات الصباح الأولى، إذ استهدفت براجمات الصواريخ مناطق في مرعيان والفطيرة ومحيط البارة وكنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قصفت قوات حكومة دمشق محيط مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، وجسر الشغور وأطرافها بريف إدلب الغربي، ومحيط قرية قلب لوزة ومحيط باتنتة غرب معرة مصرين، إذ جرى استهداف منطقة مخيمات للنازحين والمهجرين غرب معرة مصرين، ما أدى لسقوط جرحى، وفق المرصد.

ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها قوات حكومة دمشق باستهداف تلك المنطقة -أي منطقة المخيمات - براجمات الصواريخ.

على صعيد متصل، قصفت قوات الاحتلال التركي مواقع لقوات حكومة دمشق في محاور ضمن ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وأفادت مصادر المرصد أمس، بأن قيادة قوات الاحتلال التركي طلبت من جميع قواتها المنتشرة في إدلب وريف حلب الغربي التأهب ورفع الجاهزية القتالية.

كما قامت قوات الاحتلال التركي ولأول مرة منذ دخولها إلى إدلب وريف حلب الغربي بنشر مجموعات أسلحة مضادة للدروع ضمن نقاطها على طول خطوط الاشتباك مع قوات حكومة دمشق والمجموعات التابعة لها في ريفي إدلب وحلب الغربي، مع تثبيت مدافع الهاون وتوجيه نيرانها على المحاور المقابلة وخطوط الإمداد.

(د ع)