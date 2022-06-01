قصف متبادل بين حكومة دمشق والمرتزقة في أربع مدن

شهدت المنطقة المسماة "خفض التصعيد" قصفاً صاروخياً متبادلاً بين قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جهة، والمرتزقة من جهة أخرى، على محور المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومحور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

كما قصف المرتزقة مواقع لقوات حكومة دمشق في محوري عينجارة وبسرطون بريف حلب الغربي، بينما قصفت قوات الأخيرة أماكن في الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ورصد المرصد السوري أمس، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات حكومة دمشق بعد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، على مناطق في الفطيرة وسفوهن وأطراف البارة وفليفل وبينين، ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما شهد محور قليدين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات الأخيرة من طرف، والمرتزقة من طرف آخر.

(ش ع)