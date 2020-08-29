قصف متبادل بين القوات الحكومية ومرتزقة تركيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف الليل وصباح اليوم، بتجدد القصف الصاروخي من قبل القوات الحكومية، على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبة ودير سنبل والبارة واحسم ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

في حين استهدفت مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" بالقذائف الصاروخية، مواقع للقوات الحكومية في معرة النعمان وكفرنبل وسراقب في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي.

وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى أن المرتزقة استهدفوا بالرشاشات الثقيلة مواقع للقوات الحكومية على محور البحصة في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.

على صعيد متصل، قصفت القوات الحكومية بالمدفعية الثقيلة بلدة البارة في جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

(ش ع)