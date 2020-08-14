قصف متبادل بين القوات الحكومية ومرتزقة تركيا

وجددت القوات الحكومية قصفها الصاروخي على منطقة " خفض التصعيد"، مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن ومجدليا وبينين والرويحة وكفرعويد ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياقٍ متصل، استهدفت مرتزقة تركيا مواقع للقوات الحكومية في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

هذا وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفًا مدفعيًّا نفذته القوات الحكومية، استهدف قريتي الرويحة وبينين في ريف إدلب الجنوبي.

يأتي ذلك، بعد ساعات من استهداف المرتزقة العاملة في قطاع الساحل تجمعات القوات الحكومية في تلة رشو بجبل الأكراد شمال اللاذقية.

(ش ع)