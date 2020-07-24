قصف متبادل بين القوات الحكومية ومرتزقة تركيا

استهدفت القوات الحكومية بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة، مناطق في محيط كفرعويد وفليفل وسان وبينين والرويحة وديرسنبل وبينين بريف إدلب الجنوبي والشرقي، والزيارة والمشيك بسهل الغاب شمال غرب حماة، دون أنباء عن إصابات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المرصد السوري رصد، قصفًا مدفعيًّا نفذته مرتزقة "الفتح المبين"، استهدف مواقع للقوات الحكومية في قرية بسقلا جنوبي محافظة إدلب، تزامنًا مع قصف صاروخي من قِبل مرتزقة "أنصار الإسلام"، استهدف القوات الحكومية في قرية بركة الواقعة في القطاع الشمالي من محافظة اللاذقية ضمن جبل الأكراد، دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفًا صاروخيًّا نفذته القوات الحكومية استهدف بلدة “عين لاروز” في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما تسبب بوقوع إصابتين في صفوف المرتزقة، في حين استهدفت القوات الحكومية المتمركزة في الفوج “46” بعدة قذائف صاروخية قريتي كفرعمة والقصر في ريف حلب الغربي.

(ش ع)