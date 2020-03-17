قصف متبادل بين القوات الحكومية ومرتزقة تركيا في إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الحكومة السورية أطلقت، ظهر اليوم الثلاثاء، صواريخ على مناطق في بلدة الفطيرة بريف إدلب الجنوبي.

وأكد المرصد عن وصول تعزيزات عسكرية لقوات الحكومة السورية إلى محاور ريف إدلب، حيث استقدمت الحكومة السورية أرتالا إلى محاور جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، فيما نقل حزب الله اللبناني قواته من ريف حلب إلى محور سراقب.

وفي السياق ذاته استهدفت المرتزقة المدعومة من تركيا حفارة للقوات الحكومية على محور بلدة حزارين جنوب إدلب، بينما قصفت القوات الحكومية بعدة قذائف محور كبانة في ريف اللاذقية والطرقات المتصلة معها في ريف إدلب الغربي.

يُذكر أن الرئيسين التركي والروسي وصلا في 5مارس/ آذار إلى اتفاق وقف لإطلاق النار، وتسيير دوريات على طريق M4، والذي فشل خلال أيام بسبب تهديدات الإرهابيين حسب وزارة الدفاع الروسية.

(آ س)