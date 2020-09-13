قصفت القوات الحكومية، اليوم، بالصواريخ مناطق في الفطيرة وكفرعويد وسفوهن وكنصفرة والبارة في ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت مناطق أخرى في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيدٍ متصل، قصفت مرتزقة تحرير الشام، مواقع للقوات الحكومية على محور حزارين بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن القوات الحكومية قصفت بالدبابات والمدفعية محور الفطيرة جنوب إدلب، تزامنًا مع اشتباكات متبادلة بين القوات الحكومية من جهة، والمرتزقة على محور القرية ومحيطها.

وفي سياق ذلك، استهدفت المرتزقة بقذائف الهاون، تجمعات القوات الحكومية على محور فورو والبحصة في سهل الغاب أقصى شمال غرب محافظة حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

(ش ع)