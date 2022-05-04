قصف مكثف واستهدافات متبادلة في ريف إدلب الجنوبي

نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً صباح اليوم الأربعاء، على مناطق في جبل الزاوية، حيث استهدفت بنحو 35 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين ضمن الريف الجنوبي لإدلب، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامن ذلك مع حدوث استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين مرتزقة الاحتلال التركي وقوات حكومة دمشق على محاور التماس في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وقبل أيام، شهدت منطقة ما تسمى خفض التصعيد جولة جديدة من التصعيد البري من قبل قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها على مناطق سيطرة مرتزقة "تحرير الشام" والمرتزقة في إدلب وحلب، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية والرشاشات الثقيلة، مناطق في معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، ومحور كفر نوران في ريف حلب الغربي، ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

(ل د)