قصف مكثف لحكومة دمشق على مناطق في ريفي إدلب الشمالي والجنوبي وحلب الغربي

ونفذت قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها جولة جديدة من التصعيد البري على مناطق سيطرة مرتزقة "تحرير الشام" ومرتزقة الاحتلال التركي في إدلب وحلب، إذ استهدفت فجر اليوم السبت، بالقذائف الصاروخية والمدفعية والرشاشات الثقيلة، مناطق في معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، ومحور كفر نوران في ريف حلب الغربي، ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ولا أنباء عن إصابات حتى اللحظة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

صباح الأمس، نفذت قوات حكومة دمشق، حملة مكثفة من القصف والاستهدافات البرية على مناطق سيطرة مرتزقة الاحتلال التركي ومرتزقة "هيئة تحرير الشام" في إدلب وحلب.

(ل د)