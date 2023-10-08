قصف مدفعي يطال ريف تربه سبيه الغربي

يتعرض الريف الشمالي الغربي لناحية تربه سبيه لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي.
خبر 2023-10-08T22:35:00 قامشلو

ونقل مراسلنا أن محيط قرى زور آفا وتل جهان وروتان تتعرض في هذه الأثناء لقصف بالقذائف ينفذه جيش الاحتلال التركي.


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