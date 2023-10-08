قصف مدفعي يطال ريف تربه سبيه الغربي يتعرض الريف الشمالي الغربي لناحية تربه سبيه لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي. خبر 08 تشرين الأول 2023, الأحد - 22:35 2023-10-08T22:35:00 قامشلو ونقل مراسلنا أن محيط قرى زور آفا وتل جهان وروتان تتعرض في هذه الأثناء لقصف بالقذائف ينفذه جيش الاحتلال التركي. إقرأ أيضاً إصابة مواطن في القصف الذي استهدف محطة عودة أصيب مواطن جراء قصف طائرات الاحتلال التركي لمحطة ع... الاحتلال التركي يقصف ريف منبج الشمالي أفاد المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري أن جيش الا... جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية تل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي محيط ناحية تل رفعت وريفها...