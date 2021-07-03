قصف مدفعي يطال ريف ناحية زركان تتعرض قرى ناحية زركان لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 03 تموز 2021, السبت - 22:42 2021-07-03T22:42:00 الحسكة وتتعرض قريتي النويحات ودادا عبدال في الريف الشمالي لناحية زركان لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. (ب ح/) إقرأ أيضاً إعلان سجل المقاتلتين أكين روج آفا وبر ولات مظلوم في الحسكة أعلن مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، سجل المق... قوات الحماية الجوهرية في مقاطعة الحسكة تتظاهر ضد الاحتلال خرج اليوم، المئات من أعضاء قوات الحماية الجوهرية ف... العشائر الكردية والعربية: موقفنا ثابت إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية والتصدي لمشاريع فتنة النظام والاحتلال التركي شدد وجهاء العشائر العربية والكردية وكافة أبناء ال... الموقع القديم