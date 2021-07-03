أخبار عاجلة!قصف مدفعي يطال ريف ناحية زركان

قصف مدفعي يطال ريف ناحية زركان

تتعرض قرى ناحية زركان لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2021-07-03T22:42:00 الحسكة

وتتعرض قريتي النويحات ودادا عبدال في الريف الشمالي لناحية زركان لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

 (ب ح/)


إقرأ أيضاً