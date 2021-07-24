قصف مدفعي يطال قرية زيوان ورادار شعالة في الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية زيوان ورادار شعالة في مقاطعة الشهباء.
خبر 2021-07-24T20:57:00 ​​​​​​مركز الأخبار

وتتعرض قرية زيوان ورادار شعالة في مقاطعة الشهباء في هذه الأثناء لقصف مدفعي مكثف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

 ANHA


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