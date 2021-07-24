قصف مدفعي يطال قرية زيوان ورادار شعالة في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية زيوان ورادار شعالة في مقاطعة الشهباء. خبر 24 تموز 2021, السبت - 20:57 2021-07-24T20:57:00 مركز الأخبار وتتعرض قرية زيوان ورادار شعالة في مقاطعة الشهباء في هذه الأثناء لقصف مدفعي مكثف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. ANHA إقرأ أيضاً إصابة شاب برصاص مجهولين في ريف دير الزور أصيب أحد أعضاء بلدية الجرذي في ريف دير ... تشييع جثمان مقاتل من قوات الدفاع الذاتي في منبج شيع اليوم, أهالي مدينة منبج جثمان المقاتل من قوات ا... كوباني.. تشييع جثماني شهيدين إلى مثواهما الأخير شيع المئات من أهالي مدينة كوباني جثماني الشهيدين م... الموقع القديم