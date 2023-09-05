قصف مدفعي تركي على تل رفعت

أفاد مراسلونا في مقاطعة الشهباء، بتعرض المنطقة الواقعة بين مركز ناحية تل رفعت وقرية شيخ عيسى، لقصف مدفعي شنه جيش الاحتلال التركي، في حوالي الساعة 03:00 من فجر اليوم الثلاثاء.

وتعرضت قريتي شيخ عيس وحربل في مقاطعة الشهباء، مساء أمس لقصف جيش الاحتلال.

وصعّد جيش الاحتلال التركي من هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا (منبج، وتل تمر، وزركان، وعين عيسى، والشهباء) مع إطلاق قوات سوريا الديمقراطية عملية "تعزيز الأمن" في الضفة الشرقية لنهر الفرات وتحديداً في دير الزور لملاحقة خلايا داعش وتجار ومروجي المخدرات، والخارجين عن القانون.

(أم)

ANHA