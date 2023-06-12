قصف مدفعي على ريف إدلب وإصابة 3 أشخاص

نفذت قوات حكومة دمشق، اليوم، قصفاً مدفعياً، استهدف قرية آفس في ريف إدلب الشرقي، أدى إلى إصابة 3 أشخاص، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، قصفت قوات حكومة دمشق براجمات الصواريخ محاور كنصفرة والبارة وكفر عويد وبليون بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

وبذلك، يرتفع إلى 223، تعداد العسكريين والمواطنين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة "خفض التصعيد" منذ مطلع عام 2023، وذلك خلال 141 عملية، تنوعت بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب في العمليات آنفة الذكر أكثر من 117 من العسكريين و41 من المواطنين.

(د ع)