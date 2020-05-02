يتصاعد قصف القوات الحكومية يوما بعد يوم على مرتزقة تركيا في منطقة "خفض التصعيد"، المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن القوات الحكومية قصفت بالصواريخ أماكن في جبل الزاوية بعد منتصف ليل أمس.

هذا ومع دخول عملية وقف إطلاق النار في منطقة "خفض التصعيد" التي أعلنتها كل من روسيا وتركيا في 5 آذار إلى يومه الـ 58 على التوالي، وسط تصعيد يومي بين القوات الحكومية والمرتزقة المدعومة من تركيا.

وفي نفس السياق، دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين مرتزقة الحمزات ومرتزقة وأحرار الشام، بالقرب من معابر التهريب شرق مدينة الباب، إثر خلاف بينهما على تهريب سيارات شحن إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية.

المرصد السوري بدوره أكد أن الاشتباكات تزامنت مع تحليق طائرة حربية تركية من نوع “f 16” في أجواء المنطقة.

هذا وتجددت الاشتباكات في مدينة جرابلس شمال شرق حلب والتي تحتلها تركيا ومرتزقتها، بين مجموعة مسلحة من أبناء دير الزور تتبع لمرتزقة الشرقية من جهة وعناصر ما تسمى الشرطة العسكرية من جهة أخرى.

وأدت هذه الاشتباكات إلى مقتل مرتزق وإصابة 3 آخرين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(ش ع)