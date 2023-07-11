قصف جوّي بالخرطوم مع تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، إذ طال قصف جوي جديد اليوم الثلاثاء، منطقتي أبو آدم وجبرة جنوب الخرطوم، وفق ما أفادت شبكة العربية/ الحدث.

ودفع الجيش السوداني بتعزيزات عسكرية لتمشيط مناطق جنوب مدينة أم درمان.

وأجبرت العمليات النوعية المتواصلة للجيش السوداني والتمشيط شبه اليومي في مناطق جنوب أم درمان، ارتكازات وتجمعات الدعم السريع على التراجع عن بعض النقاط التي كانت توجد بها.

كما استمر تحليق الطائرات الاستطلاعية في أم درمان التي تعيش هدوءاً نسبياً مع بعض المناوشات في أحياء يتقارب فيها وجود أفراد الجيش وعناصر الدعم السريع من بعضهما.

وكان الجيش السوداني نفى قبل يومين، تعامل قواته الجوية مع أي أهداف في أم درمان، متهماً قوات الدعم السريع بقصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ.

وشهدت أم درمان في الخرطوم يوم الأحد 9 تموز/ يوليو، قصفاً جوياً متواصلاً، أدى إلى مقتل نحو 22 شخصاً، فيما نددت الأمم المتحدة بهذا القصف على لسان الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

فيما تشير التقارير وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، إلى أنه أدى الصراع بين الطرفين إلى مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص، لجأ من بينهم أكثر من 600 ألف إلى دول مجاورة، خصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.

(س ع/ ي ح)