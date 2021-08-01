قصف جديد على درعا وارتفاع عدد القتلى

في ظل الحديث عن مهلة تمتد لمنتصف الليل، لتنفيذ بنود الاتفاق بين القوات الروسية واللجنة المركزية في درعا، عاودت الفرقة الرابعة قصفها على مناطق في درعا.

تجدد القصف

وفي هذا الصدد، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الأحد، سقوط قذائف هاون أطلقتها قوات الفرقة الرابعة على أحياء درعا البلد ضمن مدينة درعا، في ظل الهدوء المسيطر على عموم المحافظة.

كما علم المرصد السوري أن قوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية سحبت مزيداً من حواجزها في ريف درعا، إذ انسحبت المخابرات الجوية من حواجزها في بلدة قرفا شمال درعا، بالإضافة لسحب أحد حواجزها في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، يأتي ذلك مع الترقب لتطبيق الاتفاق بوساطة روسية لانتشار قوات الفيلق الخامس في نقاط وحواجز عدة أبرزها درعا البلد.

اتفاق مرفوض

رغم الحديث عن اتفاق بين القوات الروسية واللجنة المركزية، هناك مجموعات ترفض الاتفاق والتهجير من درعا إلى أي مناطق أخرى.

وبالحديث عن الاتفاق، فقد أبلغت مصادر المرصد السوري بأن قائد مجموعة من المدرج اسمه على لائحة “المطلوبين للتهجير نحو الشمال السوري” ويدعى (م.م) وملقب بـ “هفو” يرفض التهجير بشكل قطعي وسط معلومات عن تواريه عن الأنظار في البادية، وهناك قائد مجموعة آخر يرفض التهجير ويلقب بـ “أبو طعجة”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الروسية من جهة، واللجنة المركزية في حوران من جهة أخرى، توصلا أمس، لاتفاق جديد يوقف الحملة العسكرية وينهي التوتر الحاصل في محافظة درعا.

ويقضي الاتفاق بدخول قوات الفيلق الثامن الموالي لروسيا لتنفيذ الاتفاق، وتسلمه نقاطاً ومواقع عسكرية في عدة مناطق درعا.

كما تضمن الاتفاق تهجير عشرات الأشخاص المطلوبين أمنياً إلى الشمال السوري، حيث يبلغ عددهم نحو 130 مطلوباً.

كما أفادت معلومات المرصد بالتوصل إلى مهلة تمتد إلى الساعة 12 منتصف الليل للتوصل إلى حل نهائي وجذري دون شوائب.

ارتفاع عدد القتلى

ارتفع عدد القتلى في صفوف المدنيين والعسكريين على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة درعا منذ يوم الخميس 29 تموز 2021.

وقال المرصد إن الحصيلة الإجمالية بلغت 32 قتيلاً توزعوا على الشكل التالي:

12 مدنياً قضوا بصواريخ ورشاشات وقذائف قوات حكومة دمشق و11 مسلحاً محلياً، إلى جانب 9 قتلى من قوات حكومة دمشق والفرقة الرابعة.

يذكر أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

(ش ع)