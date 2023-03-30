قصف إسرائيلي على محيط دمشق

وقالت وكالة تابعة لحكومة دمشق نقلاً عما أسمته مصدر عسكري قوله إنه: "في حوالي الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وحسب الوكالة فإن القصف تسبب بإصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وتشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تنتشر منذ السنوات الأولى للأزمة السورية قوات موالية لإيران وحزب الله اللبناني في عدة مناطق سورية لدعم قوات حكومة دمشق.

وكان آخر هذه الهجمات في الأسبوع الماضي، حيث تعرض مطار حلب الدولي في شمال سوريا لقصف إسرائيلي هو الثاني خلال شهر آذار/مارس؛ ما أدى إلى خروج المطار من الخدمة ليومين.

(ي ح)