قصف عنيف يطال ريف الشّهباء

تتعرّض قريتا عين دقنة وبيلونية في مقاطعة الشهباء لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2020-11-17T21:44:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي عين دقنة وبيلونية في مقاطعة الشهباء.

ANHA


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