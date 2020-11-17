قصف عنيف يطال ريف الشّهباء تتعرّض قريتا عين دقنة وبيلونية في مقاطعة الشهباء لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 17 تشرين الثاني 2020, الثلاثاء - 21:44 2020-11-17T21:44:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي عين دقنة وبيلونية في مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً إصابة 3 مدنيّين جرّاء القصف التّركيّ على مركز ناحية عين عيسى أُصيب 3 مدنيّين بجراح جرّاء قصف جيش الاحتلال التّر... مركز ناحية عين عيسى يتعرّض للقصف يتعرّض القسم الشمالي من مركز ناحية عين عيسى للقصف ... مجالس وأحزاب إيزيديّة تدعو المجتمع الدّوليّ للاعتراف بالإدارة الذّاتيّة ورفض اتّفاقيّة شنكال دعت أحزاب ومجالس إيزيدية في شنكال والخارج، المجتم... الموقع القديم