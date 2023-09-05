قصف عنيف لقوات حكومة دمشق على قرى وبلدات جبل الزاوية

وكانت طائرات حربية روسية نفذت منذ الصباح الباكر 4 غارات استهدفت بلدة الفطيرة جنوب جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشهدت قرى جبل الزاوية حملة نزوح لعشرات العائلات إلى أماكن الشمال قرب الشريط الحدودي مع تركيا، بعد قصف عنيف من قبل قوات حكومة دمشق لقرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن قوات الاحتلال التركي قصفت تجمعات لقوات حكومة دمشق في ريف إدلب.

كما كانت هناك محاولة تقدم جديدة لقوات دمشق لاستعادة النقاط التي خسروها لصالح مرتزقة " أنصار التوحيد" قبل أيام، في قرية الملاجة بريف إدلب.

(سـ)