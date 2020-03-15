قصف عنيف على قرية طويلة بريف تل تمر تتعرض قرية تل طويلة بريف تل تمر لقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 15 آذار 2020, الأحد - 15:55 2020-03-15T15:55:00 الحسكة ويستهدف القصف المدفعي العنيف القرية الواقعة في الريف الشمالي لناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة. (م) ANHA إقرأ أيضاً بعد إغلاق المدارس.. دروس للطلبة عبر قناة منبج الفضائية أصدرت لجنة التربية والتعليم في منبج بيانا قالت فيه... خلية الأزمة في إقليم الجزيرة تتخذ تدابير وقائية وتدعو الأهالي التقيد بالتعليمات الصحية أصدرت خلية الأزمة التي تشكلت في إقليم الجزيرة ، بع... تخليداً لذكرى شهداء مجزرة تل رفعت...العمل على إنشاء دوار في مكان وقوعها تخليداً لذكرى شهداء مجزرة تل رفعت، الذين استشهدوا ... الموقع القديم