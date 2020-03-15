أخبار عاجلة!قصف عنيف على قرية طويلة بريف تل تمر

قصف عنيف على قرية طويلة بريف تل تمر

تتعرض قرية تل طويلة بريف تل تمر لقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2020-03-15T15:55:00 الحسكة

ويستهدف القصف المدفعي العنيف القرية الواقعة في الريف الشمالي لناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة.

(م)

ANHA


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