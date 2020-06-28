قصف عنيف على قرى ناحية شرا

تتعرض قرى مرعناز والمالكية وشوارغة التابعة لناحية شرا في عفرين لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2020-06-28T22:40:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرى مرعناز والمالكية وشوارغة التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين.


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