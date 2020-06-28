قصف عنيف على قرى ناحية شرا تتعرض قرى مرعناز والمالكية وشوارغة التابعة لناحية شرا في عفرين لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 28 حزيران 2020, الأحد - 22:40 2020-06-28T22:40:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرى مرعناز والمالكية وشوارغة التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين. إقرأ أيضاً "بفضل عزيمة المرأة الحرّة وصلنا لأعلى المستويات وعلى كافّة الأصعدة" استنكر أهالي مقاطعة الحسكة جرائم الدّولة التّركيّ... الاحتلال التركي يقصف الريف الغربي لناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية هوشان غربي ... مؤتمر ستار ينظّم مراسم لاستذكار المناضلة زيلان استذكر العشرات من أهالي مدينة قامشلو، المناضلة زي... الموقع القديم