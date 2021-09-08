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قصف عنيف على منغ وعين دقنة

تتعرض قريتا منغ وعين دقنة في مقاطعة الشهباء لقصف مدفعي عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2021-09-08T16:04:00 الشهباء

وسقطت عشرات القذائف المدفعية على القريتين.

(م)

ANHA


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