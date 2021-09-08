قصف عنيف على منغ وعين دقنة تتعرض قريتا منغ وعين دقنة في مقاطعة الشهباء لقصف مدفعي عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 08 أيلول 2021, الأربعاء - 16:04 2021-09-08T16:04:00 الشهباء وسقطت عشرات القذائف المدفعية على القريتين. (م) ANHA إقرأ أيضاً عودة التصعيد مجدداً.. حكومة دمشق تقصف ريف درعا الغربي عاد التصعيد إلى درعا مجدداً بعد مهاجمة مجهولين سيا... حزب سوريا المستقبل ينظم احتفالاً لأطفال ريف الرقة الشرقي تحت شعار "كفاكم قتلاً لأطفال سوريا" نظم حزب سوريا ا... حكومة دمشق تدخل درعا البلد لإنشاء نقاط عسكرية دخلت قوات تابعة لحكومة دمشق إلى درعا البلد، لاستكم... الموقع القديم