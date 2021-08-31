قصف عنيف على درعا البلد تزامنًا مع محاولات اقتحام

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفًا بأكثر من 50 صاروخًا من نوع أرض – أرض على أحياء درعا البلد المحاصرة، تزامنًا مع قصف صاروخي يكاد لا يتوقف في ظل المعارك العنيفة الدائرة على محاور القتال في المنطقة، حيث تحاول قوات الفرقة الرابعة اقتحام درعا البلد مدعومة بالمجموعات الموالية لها.

وبحسب المرصد؛ هاجم في وقت سابق من اليوم مسلحون محليون كتيبة الدبابات بالأسلحة الرشاشة في بلدة الشيخ سعد غرب درعا، وقصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة مناطق في بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي.

وفي ذات السياق، هاجم مسلحون محليون أيضًا حاجزا للمخابرات الجوية في مدينة داعل بقذائف الـ”RPG” والأسلحة الرشاشة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، في حين تواصل قوات حكومة دمشق قصفها بقذائف الهاون على أحياء درعا البلد المحاصرة.

(ش ع)