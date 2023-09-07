قصف الاحتلال يتسبب بانقطاع الكهرباء عن عشرات القرى غربي عين عيسى

واستهدف القصف التركي اليوم خط التوتر المتوسط الذي يغذي معمل الاسمنت( لافارج)، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات القرى التي تتغذى من هذا الخط في كل من ريفي عين عيسى ومقاطعة كري سبي المحتلة.

وبحسب الجهات المعنية فأن انقطاع التغذية الكهربائية يبدأ من جديدة عين عيسى مروراً بقرى الخالدية وصالوكة وسبع جفار وأبو حية والقادرية وبغديك والحرية وغباش ومنطقة الجرن بريف مقاطعة كري سبي بشكل كامل وصولاً للحدود التركية.

وتجدر الاشارة الى أن ريفي ناحية عين عيسى الشرقي والغربي يتعرضان لقصف عنيف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته وبكافة الاسلحة الثقيلة منذ مساء اليوم، وحتى لحظة أعداد هذا الخبر.

(سـ)

ANHA